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Макарова Ирина Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Макарова Ирина Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2319-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.03.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.03.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Мария Иванова
Отец - Макаров Иван Павлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Макарова Ирина Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Феодоров, Московского Воспитательного Дома воспитанник
Воспр. - Леханова Варвара Алексеева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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