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Комлев Гавриил Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комлев Гавриил Матвеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2318-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.03.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
20.03.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Комлев Гавриил Матвеев
Отец - Комлев Матвей Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комлева Татиана Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Королева Татиана Матвеева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Межуев Василий Григорьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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