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Данилин Андрей Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Данилин Андрей Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2316-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.03.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Анастасия Николаева
Отец - Суханов Николай Константинов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Екатерина Егорова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Данилин Андрей Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханова Елена Васильева, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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