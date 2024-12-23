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Пискарев Николай Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пискарев Николай Ильин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2315-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.03.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.03.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Дария Иванова
Отец - Сальников Иван Дмитриев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Сальникова Анна Дмитриева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенкова Анисия Стефанова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пискарев Николай Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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