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Котелин Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Котелин Александр Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2313-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.02.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.02.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Котелин Василий Александров
Отец - Котелин Александр Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Котелина Агапия Александрова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлов Терентий Николаев, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Разуваева Пелагия Александрова, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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