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Байков Иоанн Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байков Иоанн Григорьев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2310-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.02.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.02.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Байков Иоанн Григорьев
Отец - Байков Григорий Петров, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Евдокия Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Блохин Гавриил Артемьев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Тютина Праскева Семенова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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