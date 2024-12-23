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Богомолов Феодор Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Феодор Гавриилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2309-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.02.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.02.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Евдокия Феодорова
Отец - Богомолов Феодор Гавриилов, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Марфа Сергеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Беляев Петр Иванов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Беляева Анна Сергеева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Вып. 08.02.62
Примечание / Дополнительно
Вып. 08.02.62
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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