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Лопаева Мария Фролова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лопаева Мария Фролова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2303-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.01.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.01.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Власов Иоанн Дмитриев
Отец - Власов Дмитрий Гавриилов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Власова Анна Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Власов Александр Гавриилов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопаева Мария Фролова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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