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Крюкова Екатерина Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крюкова Екатерина Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2300-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.01.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.01.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Адрианов Иоанн Александров
Отец - Адрианов Александр Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Адрианова Мария Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Адрианов Николай Игнатьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крюкова Екатерина Васильева, крестьянская девица (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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