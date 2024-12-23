Адрианова Мария Михайлова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Адрианова Мария Михайлова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2300-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 12.01.1898
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 13.01.1898
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 153
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Адрианов Иоанн Александров
Отец - Адрианов Александр Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Адрианова Мария Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Адрианов Николай Игнатьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крюкова Екатерина Васильева, крестьянская девица (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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