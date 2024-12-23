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Зуева Дария Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуева Дария Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2299-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.12.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.01.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 194
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Зуев Иоанн Петров
Отец - Зуев Петр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Анастасия Клементьева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Василий Николаев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Дария Николаева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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