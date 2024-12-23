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Суханов Василий Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Суханов Василий Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2298-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.12.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.01.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 194
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Суханов Василий Васильев
Отец - Суханов Василий Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Наталия Гавриилова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханов Матвей Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханова Елена Николаева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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