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Котелин Михаил Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Котелин Михаил Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2295-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.12.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
20.12.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 193
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 муж
Урожд. - Базанов Петр Егоров
Отец - Базанов Егор Александров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Базанова Пелагия Гавриилова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Котелин Михаил Алексеев, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рагуленкова Матрена Яковлева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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