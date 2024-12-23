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Сидякина Анна Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякина Анна Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2292-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.12.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.12.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 192
Полная запись МК
Счёт родившихся: 75 жен
Урожд. - Анна Васильева
Отец - Сидякин Василий Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сидякина Анна Алексеева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Владимирова, питомка девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенков Илья Алексеев, из крестьян запасной церковник ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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