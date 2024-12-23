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Замолотчиков Алексей Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчиков Алексей Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2289-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 192
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 жен
Урожд. - Анна Алексеева
Отец - Замолотчиков Алексей Филиппов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Анастасия Николаева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Евдокия Филиппова, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Тараканов Андрей Николаев, крестьянин (д. Аксеново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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