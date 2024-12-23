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Никитина Татиана Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Никитина Татиана Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2286-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
20.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 191
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 жен
Урожд. - Екатерина Васильева
Отец - Никитин Василий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Татиана Андреева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Татиана Петрова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Красильщиков Семен Андреев, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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