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Чекмарев Иван Родионов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чекмарев Иван Родионов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2284-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 191
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Чекмарев Матфей Иванов
Отец - Чекмарев Иван Родионов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Наталия Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханова Дария Титова, крестьянская жена (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарев Егор Родионов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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