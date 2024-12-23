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Пугачева Наталия Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачева Наталия Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2283-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 191
Полная запись МК
Счёт родившихся: 71 жен
Урожд. - Екатерина Васильева
Отец - Пугачев Василий Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Наталия Алексеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Базанова Наталия Васильева, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Николай и Екатерина близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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