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Барабанов Сергей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Барабанов Сергей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2281-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 жен
Урожд. - Екатерина Сергеева
Отец - Барабанов Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Барабанова Анастасия Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Дария Николаева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лапкин Константин Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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