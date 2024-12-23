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Горохов Григорий Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Горохов Григорий Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2280-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 жен
Урожд. - Екатерина Григорьева
Отец - Горохов Григорий Филиппов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Горохова Пелагея Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Горохов Андрей Григорьев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Горохова Александра Григорьева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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