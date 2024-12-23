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Филиппова Матрена Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филиппова Матрена Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2278-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 жен
Урожд. - Екатерина Никитина
Отец - Филиппов Никита Филиппов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Филиппова Матрена Григорьева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаева Анастасия Андреева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппов Константин Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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