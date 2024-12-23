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Чекмарева Ирина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чекмарева Ирина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2276-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Кукуркин Михаил Иванов
Отец - Кукуркин Иван Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Надежда Матвеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарев Иоаким Васильев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарева Ирина Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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