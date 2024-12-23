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Климов Михаил Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Климов Михаил Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2269-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.10.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.10.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 188
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 жен
Урожд. - Анна Семенова
Отец - Чураков Семен Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Анастасия Григорьева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Климов Михаил Григорьев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Климова Пелагея Григорьева, крестьянская девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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