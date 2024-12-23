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Толмачев Василий Арсеньев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Толмачев Василий Арсеньев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2267-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.10.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
12.10.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 187
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Букин Иоанн Иванов
Отец - Букин Иван Иларионов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Букина Ирина Григорьева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Букина Анастасия Иванова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Толмачев Василий Арсеньев, крестьянин (д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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