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Сукновалов Петр Степанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сукновалов Петр Степанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2264-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.10.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.10.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 187
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Пелагея Александрова
Отец - Сукновалов Александр Степанов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Сукновалова Анисия Кириллова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сукновалов Петр Степанов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сукновалова Мавра Захарова, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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