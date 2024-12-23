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Макарова Ирина Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Макарова Ирина Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2263-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.10.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.10.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 187
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Пелагея Иванова
Отец - Макаров Иван Павлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Макарова Ирина Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кулагина Агафия Павлова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханов Семен Абрамов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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