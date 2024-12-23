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Герасимова Праскева Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Герасимова Праскева Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2261-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.10.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 186
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Анна Иоакимова
Отец - Русаков Иоаким Матвеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Анна Константинова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Герасимова Праскева Матвеева, крестьянская жена (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кулыгин Василий Иванов, крестьянин (д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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