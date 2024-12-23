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Гамихин Алексей Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гамихин Алексей Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2260-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 186
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Гамихин Алексей Петров
Отец - Гамихин Петр Евфимьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Гамихина Ирина Иванова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханова Ксения Иванова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ульянов Семен Васильев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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