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Пелагея Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2257-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 185
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Пелагея Иванова
Отец - Лаврентьев Иван Семенов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Лаврентьева Екатерина Матвеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лаврентьев Сергей Семенов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Осипова Агрипина Матвеева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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