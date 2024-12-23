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Байков Сергий Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байков Сергий Андреев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2256-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 185
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Байков Сергий Андреев
Отец - Байков Андрей Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Мария Николаева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Багрова Ольга Николаева, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байков Николай Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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