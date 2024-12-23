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Евфимия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евфимия Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2255-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 185
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Евфимия Иванова
Отец - Кукуркин Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Анастасия Тимофеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумова Наталия Яковлева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Пшеничников Аркадий Давыдов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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