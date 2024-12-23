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Чижиков Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чижиков Андрей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2254-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 185
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Евфимия Андреева
Отец - Чижиков Андрей Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чижикова Евдокия Григорьева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Абрамов Михаил Иванов, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чижикова Мария Андреева, крестьянка (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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