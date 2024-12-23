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Захарова Татиана Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Захарова Татиана Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2253-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
14.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 184
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Захаров Никита Феодоров
Отец - Захаров Феодор Иванов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Захарова Матрена Андреева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Власов Гавриил Гавриилов, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Захарова Татиана Феодорова, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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