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Филиппова Пелагея Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филиппова Пелагея Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2252-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 184
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Пелагея Васильева
Отец - Логинов Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Логинова Анна Филиппова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринов Гавриил Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппова Пелагея Алексеева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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