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Серов Андрей Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Серов Андрей Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2248-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 183
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Серов Иоаким Андреев
Отец - Серов Андрей Андреев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Серова Анастасия Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байков Василий Павлов, чиновник Сергиево посадской почтово телеграфной конторы
Воспр. - Чупаева Дария Гавриилова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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