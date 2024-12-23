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Осипов Петр Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Осипов Петр Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2247-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 183
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Осипов Петр Михайлов
Отец - Осипов Михаил Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Осипова Параскева Петрова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Власова Анна Иванова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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