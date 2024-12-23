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Афанасьева Анна Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Афанасьева Анна Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2245-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Марфа Дмитриева
Отец - Афанасьев Дмитрий Игнатьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Афанасьева Анна Андреева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Афонасьев Семен Данилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопаева Матрена Степанова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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