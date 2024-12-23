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Спиридонов Александр Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Спиридонов Александр Николаев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2244-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Спиридонов Александр Николаев
Отец - Спиридонов Николай Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Спиридонова Анна Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гоголев Андрей Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чуракова Елисавета Иванова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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