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Антонова Праскева Максимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Антонова Праскева Максимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2243-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Антонов Иоанн Григорьев
Отец - Антонов Григорий Максимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Антонова Екатерина Андреева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонова Праскева Максимова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ульянов Семен Васильев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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