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Казанова Пелагия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Казанова Пелагия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2238-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Наталия Петрова
Отец - Казанов Петр Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Казанова Пелагия Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Серов Иван Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Серова Анна Иванова, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Выд. 09.11.54г.
Примечание / Дополнительно
Выд. 09.11.54г.
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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