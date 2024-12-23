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Иван Евсигнеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Евсигнеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2236-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Аксаново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Васса Евфимиева
Отец - Ивленков Евфимий Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ивленкова Елена Евстигнеева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Евсигнеев, запасной рядовой (д. Аксаново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленкова Феодосия Григорьева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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