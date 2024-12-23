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Наумов Иван Спиридонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наумов Иван Спиридонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2235-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Васса Спиридонова
Отец - Наумов Спиридон Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Наумова Елена Терентиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуихина Пелагея Семенова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумов Иван Спиридонов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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