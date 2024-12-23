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Бурлакова Надежда Иоакимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлакова Надежда Иоакимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2234-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
14.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Замолотчиков Андрей Евфимиев
Отец - Замолотчиков Евфимий Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Наталия Иоакимова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурлакова Надежда Иоакимова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчиков Феодор Гавриилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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