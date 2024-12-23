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Мария Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2233-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Мария Михайлова
Отец - Базанов Михаил Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Базанова Агриппина Николаева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Базанов Василий Петров, из крестьян состоящий на действительной службе (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Александра Иванова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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