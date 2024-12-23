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Ларин Прохор Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларин Прохор Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2232-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Евдокия Прохорова
Отец - Ларин Прохор Стефанов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Елена Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Казанова Анна Козмина, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларин Иван Прохоров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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