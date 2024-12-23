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Данилин Егор Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Данилин Егор Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2228-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.07.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.07.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Евдокия Егорова
Отец - Данилин Егор Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Данилина Матрена Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Данилин Димитрий Александров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кателина Ирина Александрова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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