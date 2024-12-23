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Байкова Фекла Пафнутиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байкова Фекла Пафнутиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2227-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.07.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.07.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Байков Николай Николаев
Отец - Байков Николай Михайлов, из крестьян запасной фейрверкер ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Фекла Пафнутиева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байков Иван Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Казанова Мария Пафнутиева, крестьянская девица (д. Грачёво, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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