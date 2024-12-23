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Илия Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Илия Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2226-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.07.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.07.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Мария Андреева
Отец - Давыдов Андрей Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Давыдова Ирина Семенова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Давыдова Надежда Андреева, девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Илия Андреев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Давыдова Надежда Андреева, девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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