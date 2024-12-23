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Ольга Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ольга Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2223-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.07.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата крещения
11.07.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 178
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Ольга Иванова
Отец - Ветров Иван Стефанов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Мать - Ветрова Ольга Михайлова (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Балюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Покатайкина Дария Тимофеева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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