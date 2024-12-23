Сидякин Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидякин Михаил Яковлев

Сидякин Михаил Яковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякин Михаил Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2219-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.06.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.06.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 177
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Синицын Петр Иванов
Отец - Синицын Иван Семенов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Синицына Надежда Антонова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Моржакова Праскева Семенова, крестьянская жена (д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сидякин Михаил Яковлев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.